В Мелитополе поймали банду, которая ежемесячно воровала миллионы со счетов украинцев

Запорожье СБУ заблокировала деятельность организованной группировки, участники которой похищали деньги со счетов клиентов частных и государственных банков в Украине и за ее пределами.

По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колл-центр, где работало 54 оператора.

Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-код, номера и пин-коды платежных карточек.

После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.

Действуя по такой схеме, участники группировки похищали ежемесячно более 3 млн грн.

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Во время обыска правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 — телекоммуникационного оборудования, почти 60 тыс. грн, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас изъятое оборудование передано для проведения соответствующих экспертиз.