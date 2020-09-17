Хороните сами: на Николаевщине медики заставили женщину забрать ампутированы ноги мужа

В городе Новый Буг Николаевской области медики заставили женщину забрать из больницы ампутированные ноги ее мужа.

Причиной странной просьбы стало то, что у больницы не было средств на утилизацию медицинских отходов.

Жене прооперированного пациента вынесли в мешке ампутированные части прямо из операционной: по ее словам, мешок был еще теплым.

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Ампутированные ноги мужчины женщина самостоятельно закапывала на местном кладбище.

По мнению юристов, такие действия медиков могут стать предметом судебного иска.

— Женщина может подать в суд о нанесении морального вреда и получить компенсацию в размере несколько десятков тысяч гривен, остальное будет зависеть от деталей и адвоката.

Тем временем в медучреждении, где проводилась операция, все упреки относительно ампутированных ног опровергают. По словам заместителя главного врача Виктории Баралюк, медики могут отдавать части тела родственникам пациентов только по религиозным соображениям.

Местные жители уверяют, что это уже не впервые, когда работники Новобугской районной больницы буквально заставляют забирать с собой ампутированные конечности.

Выяснилось, что в городе нет учреждения утилизации медицинских отходов, поэтому останки люди прячут самостоятельно.

За нарушение этих правил руководителю медучреждения может грозить дисциплинарная или административная ответственность.

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