Пожар на полигоне в Девичках: горит лес, огонь тушат 120 человек

На территории военного полигона в Девичках в Киевской области в четверг днем произошел пожар, к тушению привлечено 120 военнослужащих.

Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

— 17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14.00, — сказано в сообщении на странице в Facebook.

К тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

Жителей военного городка просят сохранять спокойствие и, по возможности, оставаться дома.

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Пожар на полигоне Широкий лан

В январе 2020 года на территории полевого лагеря Широкий лан произошел пожар, в результате которого сгорели три палатки, а один военнослужащий получил ожоги.

В начале августа Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде залога в размере 420 тыс. грн экс-начальнику управления строительства ВСУ, который подозревается в причинении вреда при обустройстве полевого лагеря.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Фото: Сухопутные войска ВСУ