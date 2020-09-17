Сын народного депутата Нестора Шуфрича попал в новую аварию на пешеходном переходе.
Авария произошла в Киеве на перекрестке улиц Липской и Институтской.
Шуфрич-младший за рулем Mercedes столкнулся с SsangYong.
Читайте: В Киеве в ДТП с мотоциклом и пешеходом-нарушителем погибли три человека
В результате ДТП пострадавших нет.
ДТП с сыном Шуфрича
26 августа 2017 года в центре Киева сын нардепа Нестора Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе.
Пострадавший Алексей Мельниченко получил перелом ноги, травму головы и вывих плеча.
Стороны смогли договориться и Шуфрич выплатил Мельниченко компенсацию в размере 1 млн грн.
Суд признал Нестора Шуфрича-младшего виновным в ДТП и приговорил к условному наказанию.
Источник: Вартові еспресо
Фото: Вартові еспресо