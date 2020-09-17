Сын народного депутата Нестора Шуфрича попал в новую аварию на пешеходном переходе.

Авария произошла в Киеве на перекрестке улиц Липской и Институтской.

Шуфрич-младший за рулем Mercedes столкнулся с SsangYong.

Читайте: В Киеве в ДТП с мотоциклом и пешеходом-нарушителем погибли три человека

В результате ДТП пострадавших нет.











В Киеве сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП на пешеходном переходе / 3 фотографии

ДТП с сыном Шуфрича

26 августа 2017 года в центре Киева сын нардепа Нестора Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе.

Пострадавший Алексей Мельниченко получил перелом ноги, травму головы и вывих плеча.

Стороны смогли договориться и Шуфрич выплатил Мельниченко компенсацию в размере 1 млн грн.

Суд признал Нестора Шуфрича-младшего виновным в ДТП и приговорил к условному наказанию.

Источник: Вартові еспресо

Фото: Вартові еспресо