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Факты / Происшествия

В Киеве сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП на пешеходном переходе

Сын народного депутата Нестора Шуфрича попал в новую аварию на пешеходном переходе.

Авария произошла в Киеве на перекрестке улиц Липской и Институтской.

Шуфрич-младший за рулем Mercedes столкнулся с SsangYong.

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В результате ДТП пострадавших нет.

  • ДТП с сыном Нестора Шуфрича
  • ДТП с сыном Нестора Шуфрича
  • ДТП с сыном Нестора Шуфрича
  • ДТП с сыном Нестора Шуфрича
  • ДТП с сыном Нестора Шуфрича
  • ДТП с сыном Нестора Шуфрича
В Киеве сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП на пешеходном переходе / 3 фотографии

ДТП с сыном Шуфрича

26 августа 2017 года в центре Киева сын нардепа Нестора Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе.

Пострадавший Алексей Мельниченко получил перелом ноги, травму головы и вывих плеча.

Стороны смогли договориться и Шуфрич выплатил Мельниченко компенсацию в размере 1 млн грн.

Суд признал Нестора Шуфрича-младшего виновным в ДТП и приговорил к условному наказанию.

Источник: Вартові еспресо

Фото: Вартові еспресо

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