ДТП в Запорожье — подробности ДТП 17 сентября в Запорожье

На Набережной в Запорожье живьем в автомобиле сгорело три человека.
По словам очевидцев BMW врезался в рекламную конструкцию и загорелся. Трое пассажиров успели выскочить, остальные погибли.
Читайте: В Киеве в ДТП с мотоциклом и пешеходом-нарушителем погибли три человека
Информацию о ДТП подтвердили в полиции Запорожье.
На месте работают спасатели и медики.
В Запорожье в BMW сгорело три человека / 4 фотографии
ДТП в Николаевской области
16 сентября в Николаевской области столкнулись два грузовика. В ДТП погибло два человека.
Пострадавший водитель MAN самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб и госпитализации не нуждался.
Тела погибших спасатели деблокировали после тушения.
Источник: Єґір Огурців