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Факты / Происшествия

В Запорожье в BMW сгорело три человека

На Набережной в Запорожье живьем в автомобиле сгорело три человека.

По словам очевидцев BMW врезался в рекламную конструкцию и загорелся. Трое пассажиров успели выскочить, остальные погибли.

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Информацию о ДТП подтвердили в полиции Запорожье.

На месте работают спасатели и медики.

  • ДТП в Запорожье — подробности ДТП 17 сентября в Запорожье
  • ДТП в Запорожье — подробности ДТП 17 сентября в Запорожье
  • ДТП в Запорожье — подробности ДТП 17 сентября в Запорожье
  • ДТП в Запорожье — подробности ДТП 17 сентября в Запорожье
  • ДТП в Запорожье — подробности ДТП 17 сентября в Запорожье
  • ДТП в Запорожье — подробности ДТП 17 сентября в Запорожье
  • ДТП в Запорожье — подробности ДТП 17 сентября в Запорожье
  • ДТП в Запорожье — подробности ДТП 17 сентября в Запорожье
В Запорожье в BMW сгорело три человека / 4 фотографии

ДТП в Николаевской области

16 сентября в Николаевской области столкнулись два грузовика. В ДТП погибло два человека.

Пострадавший водитель MAN самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб и госпитализации не нуждался.

Тела погибших спасатели деблокировали после тушения.

Источник: Єґір Огурців

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