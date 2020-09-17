В городе Буча Киевской области неизвестные возле банкомата похитили мужчину.

Они силой затолкали 21-летнего парня в автомобиль, а когда вывезли его в лес начали бить и требовать деньги за сохранение жизни.

О таком дерзком похищении сообщил в полицию свидетель.

— О похищении человека в полицию сообщил неравнодушный свидетель. Для задержания злоумышленников правоохранители ввели специальную операцию, на розыск похитителей были ориентированы наряды полиции Киевщины, столицы и смежных областей, — сообщает Нацполиция.

По данным полиции, автомобиль похитителей нашли в городе Ирпень. Злоумышленниками оказались два человека — один уроженец Сумской области, другой — гражданин Грузии.

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Полицейские задержали мужчин по ст. 208 УК Украины.

Во время обыска правоохранители обнаружили в машине гранату, ножи, рации, запал, веревки и рукавицы.

Самого потерпевшего полицейские нашли неподалеку в лесополосе. У него отобрали сумку с вещами и оставили привязанного к дереву.

Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области.

Дело возбуждено по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Решается вопрос объявления о подозрении. Мера пресечения для них выберет суд.







Вывезли в лес и требовали деньги за жизнь: под Киевом похитили мужчину / 2 фотографии

Происшествия

В Запорожье СБУ заблокировала деятельность организованной группировки, участники которого похищали средства со счетов клиентов частных и государственных банков в Украине и за ее пределами.

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