В Харькове 57-летний мужчина, который долгое время находился в депрессивном состоянии, взорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже.

В полицию обратилась женщина и рассказала, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу.

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— Она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение и заявил, что покончит жизнь самоубийством, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

На просьбу полицейских открыть дверь гаража мужчина никак не реагировал. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в авто на заднем сиденье тело мужчины.























В Харькове мужчина подорвался в собственном гараже / 6 фотографий

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В Московском районе Харькова утром 14 августа мужчина покончил жизнь самоубийством.

Его тело было найдено на капоте автомобиля под домом многоэтажки на проспекте Тракторостроителей.