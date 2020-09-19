ДТП на Буковине 19 сентября — есть погибшие и раненые

В результате ДТП между микроавтобусом Volkswagen и легковушкой Audi в ​​Черновицкой области погиб человек. Еще 12 людей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом говорится в сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за 19 сентября.

— 19 сентября в 01.00 вблизи села Недобоевцы Хотинского района произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, — сообщили ГСЧС.

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Для деблокации пострадавших привлекалось шесть человек личного состава ГСЧС и две единицы техники.

По данным полиции, авария произошла между автомобилем Audi, за рулем которого был киевлянин, и микроавтобусом Volkswagen, которым управлял уроженец Кельменецкого района. Погибла 49-летняя женщина.

Микроавтобус вез работников одного из предприятий Черновцов в Кельменецкий район.

ДТП в Запорожье

В Запорожье BMW врезался в рекламную конструкцию и загорелся. Заживо в автомобиле сгорело три человека, еще трое пассажиров успели выскочить.

Авто моментально вспыхнуло. На помощь пострадавшим бросились водители, которые ехали мимо.

Все участники ДТП — марокканцы, которые учатся на факультете стоматологии.

Фото: Vgolos