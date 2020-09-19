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Факты / Происшествия

В США произошла массовая стрельба на вечеринке — есть погибшие

Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Рочестере, что в американском штате Нью-Йорк.

Одна из жертв — женщина 18 лет, другой погибший — мужчина 22 года, сообщает американский канал ABC.

16 раненых были доставлены в две местные больницы.

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На данный момент полиция опрашивает свидетелей, чтобы получить дополнительную информацию о том, как началась стрельба. Также хотят узнать больше о подозреваемых.

Когда полиция прибыла на место происшествия, видели, 100 человек бежали с места происшествия.

Стрельба в Одессе

В Одессе произошла перестрелка в одном из ресторанов. Конфликт произошел в заведении между двумя мужчинами, которые и открыли огонь.

Правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Оба участника получили огнестрельные ранения.

Источник: ABC

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