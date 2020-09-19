Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Рочестере, что в американском штате Нью-Йорк.
Одна из жертв — женщина 18 лет, другой погибший — мужчина 22 года, сообщает американский канал ABC.
16 раненых были доставлены в две местные больницы.
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На данный момент полиция опрашивает свидетелей, чтобы получить дополнительную информацию о том, как началась стрельба. Также хотят узнать больше о подозреваемых.
Multiple RPD technician units leaving the scene. pic.twitter.com/3jpNY81C3F
— Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020
Когда полиция прибыла на место происшествия, видели, 100 человек бежали с места происшествия.
Стрельба в Одессе
В Одессе произошла перестрелка в одном из ресторанов. Конфликт произошел в заведении между двумя мужчинами, которые и открыли огонь.
Правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.
Оба участника получили огнестрельные ранения.
Источник: ABC