Пожар в Хмельницкой области: погиб младенец

В селе Новоселица Хмельницкой области вспыхнул пожар в доме, в результате чего погиб младенец, еще двоих детей удалось спасти.

— На момент возгорания в здании находились трое малолетних детей. Родители закрыв детей дома пошли по делам, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Первыми спасать детей бросились соседи. Они открыли дверь и вынесли на воздух двух девочек 2-х и 4-х лет, однако 8-месячного младенца спасти не удалось.

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Причина пожара — баловство детей с огнем.

— Служба спасения Хмельницкой области предостерегает: уважаемые родители не оставляйте детей без присмотра! Легкомысленное поведение детей с огнем, незнание элементарных правил безопасного поведения — первопричины грустных и трагических последствий. И виной этому то, что родители не смотрят за детьми, — отметили в ГСЧС.











Родители не досмотрели: на Хмельнитчине младенец погиб в пожаре / 3 фотографии

Пожар в Киеве

Ночью 13 сентября в Деснянском районе Киева случился пожар в жилом пятиэтажном доме.

Спасатели ГСЧС срочно эвакуировали 33 жителей, четверо из которых — дети.

Женщину 1945 года, которую достали из жилья в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось.