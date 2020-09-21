В Киеве будут судить педофила, который надругался над двумя девочками

В Киеве перед судом предстанет 50-летний педофил, который развращал двух девочек в возрасте 13 лет и изготавливал порнографию.

По материалам следствия, знакомство мужчины со школьницами произошло в супермаркете.

— Впоследствии он начал общаться с девочками с помощью СМС-сообщений, а через некоторое время пригласил их к себе домой, где склонял к употреблению алкогольных напитков, наркотических средств, а позже — к вступлению в сексуальный контакт, — говорится в сообщении.

В ходе таких встреч подозреваемый неоднократно демонстрировал своим жертвам видеозаписи со сценами зоофилии.

Также следствие установило, что мужчина за деньги распространял интимные снимки одной из девочек на сайте секс-знакомств.

Подозреваемый обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 (Совершение развратных действий в отношении малолетних лиц), ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 301 (Изготовление и распространение порнографии) и ч. 3 ст. 303 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) УК Украины.

Если вина будет доказана, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.