Съел печень расчлененной девочки: новые подробности двойного убийства на Хмельнитчине

Появились новые подробности в деле жестокого убийства и каннибализма в Хмельницкой области, в результате чего погибли 30-летняя женщина и ее 10-летняя дочь.

Тело матери с огневым ранением в голову полиция нашла на территории Киевской области: в морге погибшая пролежала два месяца и была похоронена как неизвестная.

Уже через два дня после убийства Екатерины стало известно об исчезновении ее дочери. Расчлененное тело маленькой Анны нашли пастухи в одном из сел на Хмельнитчине.

Позже выяснится, что главный фигурант дела съел печень мертвой девочки.

Убийцей оказался сожитель Екатерины — Сергей Любенко: на такое бесчеловечное преступление он пошел вместе со своей 19-летней любовницей.

По материалам следствия, “каннибалы” увлекались сатанизмом — читали специальную литературу и проводили обряды. Оказывается, мужчина специально ждал, пока маленькой Анне исполнится ровно 10 лет.

Однако несмотря на то, что двойное убийство произошло пять лет назад, суд так и не вынес приговор по делу.

19-летняя Юлия, любовница главного фигуранта дела, рассказала в суде, что он пообещал помочь развить ее экстрасенсорные способности и спасти от “конца света”.

Также девушка призналась, как Сергей готовился к убийству маленькой девочки.

— Он дал Ане какие-то странные таблетки — сказал, что это витамины. Потом она начала жаловаться, что очень хочет спать и видит какие-то галлюцинации.

Когда девочка потеряла сознание, мужчина приказал любовнице извлечь из кроссовок шнурки — из них он сделал удавку.

— Он сел возле Ани, обеими ногами оперся ей на ноги. Одной рукой он взял ее руки, второй — закрывал ее рот. Потом сказал мне тянуть. Я потянула.

Семья погибших убеждена, что 19-летняя девушка говорит правду, поскольку она — единственная, кто был свидетелем этих страшных событий.

Следующее судебное заседание назначено на начало ноября: самым страшным является то, что каннибал еще ни разу не признался в содеянном.

Пять лет без приговора

Суд по делу каннибала-сатаниста, убившего мать и дочь, продолжается уже пять лет.

Родные жертв рассказывают, что от правоохранителей слышали, как он после расчленения съел печень ребенка: более того, есть видео, где убийца рассказывал, для чего он это сделал.

Пятый год подряд подозреваемый не признается в содеянном, однако прокурор уверяет, что у него достаточно доказательств, чтобы отправить Сергея на пожизненное заключение.