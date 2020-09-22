PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Хотел попасть домой: в Николаеве мужчина застрял в решетке окна

В Николаеве мужчина застрял в металлической решетке окна на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В ГСЧС сообщили, что 39-летний мужчина вышел во двор, однако дверь в квартиру захлопнулась из-за сквозняка. Поэтому он пытался через окно за решеткой попасть в квартиру.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь, поскольку он поранил спину о разбитое стекло.

Читайте: Хотел обворовать и застрял: в Киеве задержали вора во время кражи из авто

Под Винницей девушка застряла головой в норе

В июле этого года в селе под Винницей 16-летняя девушка застряла головой в лисьей норе. Она более двух суток провела в земляной ловушке без еды, воды и туалета.

Девушка не могла ни позвать на помощь, ни освободиться самостоятельно. Когда ее освободили, она рассказала, что полезла в нору посмотреть на животных.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка