Хотел попасть домой: в Николаеве мужчина застрял в решетке окна

В Николаеве мужчина застрял в металлической решетке окна на первом этаже двухэтажного жилого дома.
В ГСЧС сообщили, что 39-летний мужчина вышел во двор, однако дверь в квартиру захлопнулась из-за сквозняка. Поэтому он пытался через окно за решеткой попасть в квартиру.
Мужчине оказали первую медицинскую помощь, поскольку он поранил спину о разбитое стекло.
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Под Винницей девушка застряла головой в норе
В июле этого года в селе под Винницей 16-летняя девушка застряла головой в лисьей норе. Она более двух суток провела в земляной ловушке без еды, воды и туалета.
Девушка не могла ни позвать на помощь, ни освободиться самостоятельно. Когда ее освободили, она рассказала, что полезла в нору посмотреть на животных.