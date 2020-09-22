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Факты / Происшествия

На границе с Молдовой задержали хасидов-нелегалов

В Одесской области на границе с Молдовой правоохранители обнаружили группу хасидов, которые нелегально находились в Украине. Всех паломников вышлют из страны и запретят въезд на пять лет.

Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус Mercedes Sprinter, которым 35-летний украинец перевозил 11 иностранцев без документов.

  • На границе с Молдовой задержали хасидов-нелегалов
  • На границе с Молдовой задержали хасидов-нелегалов
  • На границе с Молдовой задержали хасидов-нелегалов
  • На границе с Молдовой задержали хасидов-нелегалов
На границе с Молдовой задержали хасидов-нелегалов / 2 фотографии

По их словам, они пытались попасть на старинное кладбище, а документы забыли в одном из отелей Умани.

Однако пограничники установили, что все они ехали из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана.

Читайте: Коронавирусные приключения хасидов в Украине: как паломники прорывались в Умань

После углубленного досмотра вещей нашли и паспорта — одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля. Все паломники нарушили правила пребывания в Украине. Дело передали в суд.

Каждый год тысячи паломников-хасидов приезжают в Умань на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году состоится 18-20 сентября.

Однако из-за пандемии коронавируса и ухудшения эпидситуации в Украины Кабмин запретил иностранцам пересекать границу.

Источник: Госпогранслужба

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