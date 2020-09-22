Силовики СБУ Закарпатской области задержали интернет-агитатора, который призвал подписчиков к устранению руководства Украины.

Используя сразу несколько аккаунтов, мужчина распространял провокационные тексты и фотографии.















На Закарпатье разоблачили мужчину, который призывал к свержению власти в Украине / 4 фотографии

Проведенная судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что там содержались призывы к насильственному изменению действующей власти в государстве.

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Задержанный получил сообщение о подозрении ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Ограбление на Закарпатье

Весной в Виноградове двое мужчин ограбили ювелирный магазин, откуда “вынесли” драгоценностей на сумму почти 2 млн гривен.

Угрожая пистолетом продавцу, злоумышленники забрали из магазина десятки украшений, в том числе золотые цепочки, кольца и серьги: общий вес похищенного составил более 1,3 кг.

Воров нашли уже в конце июля: ими оказались 36-летний и 27-летний жители Кривого Рога.