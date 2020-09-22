В Тернополе неизвестные убили заместителя директора одной из школ города.
Тело 53-летней женщины со следами насильственной смерти нашла ее соседка, у умершей были травмы головы и шеи.
Заместитель директора 22 сентября не вышла на работу и не отвечала на звонки. Ее коллеги попросили соседку проведать знакомую.
Читайте: Заступился за девушку: в Запорожье военного убили одним ударом в голову
Заметив погибшую, соседка вызвала полицию. Правоохранители внесли информацию о происшествии в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Сейчас следствие продолжается.
Убийство из-за женщины
В сентябре в Кривом Роге во время драки, вспыхнувшей между пятью мужчинами из-за женщины, умер 17-летний парень.
Он получил смертельное ранение ножом в сердце.
На месте происшествия работали правоохранители и выясняли обстоятельства гибели подростка.