На Харьковщине задержали мужчину, который подозревается в совершении серии краж из храмов на всей территории Украины.

По данным полиции, 31-летний мужчина совершил семь преступлений в разных регионах страны.

— Следователи уличили его в семи преступлениях, которые он совершил на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей, — сообщает полиция.

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Злоумышленник проникал в храмы и похищал оттуда иконы, книги и другие ценные вещи. Все награбленное харьковчанин продал через интернет.

Кроме этого, 31-летний вор постоянно менял место жительства, не выходил на связь с родными, чтобы правоохранительные органы его не нашли.

В конце августа полиция Харькова задержала злоумышленника. Сейчас он передан в Новобаварского отдела полиции для дальнейшего помещения в СИЗО.







В Харькове задержали мужчину, который обворовывал храмы по всей Украине / 2 фотографии

Кражи

В начале сентября 31-летний житель Херсона обокрал дом полицейского.

Он путешествовал по Украине с целью грабежа. И во время последней поездки вор пробрался в дом сотрудника полиции в селе Белогородка Киевской области, откуда похитил оружие полицейского. Незаконные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.