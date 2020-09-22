На Харьковщине задержали мужчину, который подозревается в совершении серии краж из храмов на всей территории Украины.
По данным полиции, 31-летний мужчина совершил семь преступлений в разных регионах страны.
— Следователи уличили его в семи преступлениях, которые он совершил на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей, — сообщает полиция.
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Злоумышленник проникал в храмы и похищал оттуда иконы, книги и другие ценные вещи. Все награбленное харьковчанин продал через интернет.
Кроме этого, 31-летний вор постоянно менял место жительства, не выходил на связь с родными, чтобы правоохранительные органы его не нашли.
В конце августа полиция Харькова задержала злоумышленника. Сейчас он передан в Новобаварского отдела полиции для дальнейшего помещения в СИЗО.
Кражи
В начале сентября 31-летний житель Херсона обокрал дом полицейского.
Он путешествовал по Украине с целью грабежа. И во время последней поездки вор пробрался в дом сотрудника полиции в селе Белогородка Киевской области, откуда похитил оружие полицейского. Незаконные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.