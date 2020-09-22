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Факты / Происшествия

В Киеве перевернулся грузовик: в городе образовались пробки (КАРТА)

В Киеве возле Столичного шоссе произошла авария с грузовиком.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

ДТП произошло на улице Академика Заболотного. О пострадавших не сообщается.

ДТП в Киеве с грузовиком спровоцировало пробки

Грузовик перевернулся и заблокировал дорогу.

В результате аварии образовались пробки. Движение затруднено на улице Большая кольцевая дорога и Заболотного. Также незначительные пробки наблюдаются на Днепровском и Столичном шоссе.

ДТП в Киеве с грузовиком спровоцировало пробки

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Источник: Патрульная полиция

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