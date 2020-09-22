Землетрясение в Иркутске: что известно о последствиях (ВИДЕО)

В Иркутске (Россия) в ночь на 22 сентября сейсмологи зафиксировали землетрясения, магнитуда которых превышала 5 баллов.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр первые подземные толчки зафиксировали возле Байкала в 21.04 по московскому времени. В Иркутске в то время было два часа ночи. Сила подземных толчков составляла 5,3 баллов. Очаг залегал на глубине двух километров.

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Затем были еще два землетрясения в Иркутской области: первое, с магнитудой 5-6 баллов, второе — в 2-3 балла.

В Иркутске сразу же был введен режим повышенной готовности.

В МЧС рассказали, что сообщений о жертвах и значительных разрушениях не поступало в экстренные службы. Однако местные жители жалуются на ряд незначительных разрушений: где-то пошла трещинами стена или осыпалась штукатурка.

Землетрясение в Грузии

12 июля 2020 года в Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 балла.

Подземные толчки обнаружили в регионе Шида Картли.

Как сообщили грузинские сейсмологи, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.