Воевал против Украины: в Праге осудили белорусского экс-боевика

В Праге 22 сентября белорус Алексей Фадеев получил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы за участие в войне на Донбассе.

— В течение 2014-2016 годов он неоднократно через Россию выезжал в ОРДЛО, где принимал участие в преступных действиях, подтверждением чего является видео, которые он обнародовал в соцсетях. Говорит, что насмотрелся “новостей” и поехал помогать в “борьбе против фашистов”, — сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Несколько лет назад Фадеев получил вид на жительство в Чешской Республике.

Прокурор потребовал наказать экс-боевика по статье об участии в совершении террористического акта, однако защита Фадеева утверждал, что тот стрелял только во военных учений, а не боевых действий.

— Это уже не первый приговор чешских судов против тех, кто воевал на Донбассе против Украины на стороне России. Но и не последний, — убежден посол.

Он также добавил, что сотрудничество между чешскими и украинскими правоохранителям является системным: в суде рассматривается несколько похожих уголовных дел.

Задержание боевика “ДНР” в Киеве

23 августа на станции метро Майдан Независимости в Киеве правоохранители задержали боевика так называемой ДНР.

При осмотре у мужчины изъяли “военный билет ДНР” и так называемое удостоверение народного ополченца Донбасса, подписанное Игорем Стрелковым (Гиркиним).

В октябре 2014 года задержанного наградили “медалью За оборону Славянска”.

Источник: Yevhen Perebyinis