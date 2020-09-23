Полиция города Вараш на Ровенщине начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту несанкционированного вмешательства в работу официального сайта Варашского городского совета 23 сентября.

Неизвестные хакеры разместили фейковую статью с информацией о якобы выбросах радиоактивных веществ на Ровенской АЭС, а также эвакуацию местного населения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется группой прокуроров Варашского отдела Сарненской местной прокуратуры.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Выброс на Ровенской АЭС

23 сентября из-за хакерской атаки на сайты региональных управлений Нацполиции, появилась фейковая информация о взрыве на Ровенской АЭС и гибель украинских военных.

Противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.

Радиационный фон находится в пределах нормы — 0,10 мкЗв/ч.

В полиции остановили работу всех сайтов, пока не восстановили полный доступ.

Источник: Ровенская областная прокуратура