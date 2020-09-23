На Кировоградщине кандидат в мэры подкупил однофамильца своего конкурента

Служба безопасности Украины задержала одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области.

По их данным, один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивание голосов избирателей на “липового” кандидата.

За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.

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Фигурантов дела задержали после передачи 10 тыс. грн.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении за нарушение статьи Подкуп избирателя, участника референдума.

Виктор Бронюк идет в мэры Винницы

Певец Виктор Бронюк будет принимать участие в местных выборах 2020 года.

Лидер группы ТИК баллотироваться в депутаты Винницкого горсовета первым номером в списке партии Винничане.

Партия также выдвинет своего кандидата на пост главы областного исполкома.