На Кировоградщине кандидат в мэры подкупил однофамильца своего конкурента

Служба безопасности Украины задержала одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области.
По их данным, один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивание голосов избирателей на “липового” кандидата.
За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.
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Фигурантов дела задержали после передачи 10 тыс. грн.
Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении за нарушение статьи Подкуп избирателя, участника референдума.
Виктор Бронюк идет в мэры Винницы
Певец Виктор Бронюк будет принимать участие в местных выборах 2020 года.
Лидер группы ТИК баллотироваться в депутаты Винницкого горсовета первым номером в списке партии Винничане.
Партия также выдвинет своего кандидата на пост главы областного исполкома.