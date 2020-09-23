Пробыл в воде семь часов: в Винницкой области из реки достали 2-летнего мальчика

В селе Дмитрашковка Винницкой области водолазы достали из реки тело 2-летнего мальчика.
Об исчезновении ребенка стало известно 22 сентября около 14.00. Личные вещи пропавшего мальчика уже через два часа нашли у реки Каменка.
После семи часов поисков, в 21.05 тело мальчика достали из водоема.
Читайте: Двое подростков утонули в пруду в Тернопольской области
К поискам ребенка были привлечены семь спасателей и спецавтомобиль.
Обстоятельства того, как двухлетний ребенок оказался без присмотра взрослых, что привело к гибели, будут устанавливать правоохранители.
Издевательства над ребенком на Винничине
В Винницкой области мать привязала 14-летнюю дочь на цепь и держала ее в доме.
Оказывается, так она пыталась перевоспитать ребенка: из-за нехватки внимания девочка часто убегала из дома и плохо училась.
С помощью цепи и ошейника 30-летняя мать привязала дочь держала ее в доме в течение двух часов.