В селе Дмитрашковка Винницкой области водолазы достали из реки тело 2-летнего мальчика.

Об исчезновении ребенка стало известно 22 сентября около 14.00. Личные вещи пропавшего мальчика уже через два часа нашли у реки Каменка.

После семи часов поисков, в 21.05 тело мальчика достали из водоема.























Пробыл в воде семь часов: в Винницкой области из реки достали 2-летнего мальчика / 6 фотографий

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К поискам ребенка были привлечены семь спасателей и спецавтомобиль.

Обстоятельства того, как двухлетний ребенок оказался без присмотра взрослых, что привело к гибели, будут устанавливать правоохранители.

Издевательства над ребенком на Винничине

В Винницкой области мать привязала 14-летнюю дочь на цепь и держала ее в доме.

Оказывается, так она пыталась перевоспитать ребенка: из-за нехватки внимания девочка часто убегала из дома и плохо училась.

С помощью цепи и ошейника 30-летняя мать привязала дочь держала ее в доме в течение двух часов.