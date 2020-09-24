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Факты / Происшествия

Убийство завуча в Тернополе: подозреваемого нашли повешенным

В Тернополе обнаружили повешенным мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя директора местной школы.

В полиции отметили, что местного жителя 1977 года рождения, нашли повешенным в одном из зданий города.

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Мужчину подозревают в убийстве заведующей одной из тернопольских школ, которое произошло 22 сентября.

Тело женщины 1967 года со следами насильственной смерти обнаружила соседка.

Убийство в Тернополе

В Тернополе убили заместителя директора одной из школ города. Тело 53-летней женщины со следами насильственной смерти нашла ее соседка, у умершей были травмы головы и шеи.

Заместитель директора 22 сентября не вышла на работу и не отвечала на звонки. Ее коллеги попросили соседку проведать знакомую.

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