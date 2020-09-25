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Факты / Происшествия

Авиакатастрофа в Чугуеве: что известно о самолете Ан-26

25 сентября вечером в Харьковской области произошла авиакатастрофа — разбился самолет Ан-26. На борту судна находилось 28 человек, среди которых 7 офицеров и 21 курсант Харьковского университета Воздушных Сил.

Во время полета они осуществляли учебный полет. Известно, что в Чугуеве, где произошла катастрофа, расположена 203 учебная авиационная бригада.

Ан-26: что известно о самолете, который разбился в Чугуеве на Харьковщине

Что известно об Ан-26

Ан-26 — это турбовинтовой военно-транспортный самолет. Его разработка началась еще в 1964 году. Свой первый полет такой самолет совершил в апреле 1969 года.

В Аэрофлоте самолет начали эксплуатировать с 1973 года. Производство самолета продолжалось до 1986 года, за это время удалось выпустить 1398 самолетов Ан-26.

  • Ан-26: что известно о самолете, который разбился в Чугуеве на Харьковщине
  • Ан-26: что известно о самолете, который разбился в Чугуеве на Харьковщине
  • Ан-26: что известно о самолете, который разбился в Чугуеве на Харьковщине
  • Ан-26: что известно о самолете, который разбился в Чугуеве на Харьковщине
Авиакатастрофа в Чугуеве: что известно о самолете Ан-26 / 2 фотографии

Читайте: Падение самолета Ан-26: погибли 22 человека

Падение самолета в Чугуеве

О том, что под Харьковом упал самолет стало известно около 21.00 вечера 25 сентября.

После падения военный самолет Ан-26 быстро загорелся. Работники ДСНС ликвидировали поежу и теперь занимаются поиском тел погибших.

Фото: УНИАН

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