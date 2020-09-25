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Факты / Происшествия

На Луганщине суд отправил за решетку педофила и насильника

Суд отправил за решетку на три года жителя Лисичанска за попытку лишения свободы и изнасилования.

В августе 2019 года 29-летний ранее судимый мужчина остановил 10-летнюю девочку, которая проживала этажом выше и силой пытался затащить ее в свою квартиру. Малолетняя начала вырываться и громко звать на помощь. На крики дочери выбежала мать и помешала довести преступление до конца, — рассказали в Луганской прокуратуре.

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В сентябре того же года преступник совершил покушение на изнасилование местной жительницы. 31-летнюю женщину он встретил в жилом секторе города, когда она в вечернее время возвращалась с работы домой. Он догнал ее, схватил за шею, повалил на землю и хотел изнасиловать. Тогда его напугал прохожий.

Мужчина изнасиловал тещу

Суд в Николаевской области вынес приговор мужчине, который изнасиловал свою тещу. Он проведет за решеткой пять лет и шесть месяцев.

Мужчина изнасиловал мать своей сожительницы в августе 2019 года.

Источник: Луганская прокуратура

Фото: Dreamstime

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