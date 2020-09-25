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Факты / Происшествия

Офис президента создает комиссию для расследования катастрофы под Чугуевом

Власть создает комиссию для выяснения всех обстоятельств и причин катастрофы самолета под Чугуевом.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в Офисе президента.

При падении самолета начался пожар. По состоянию на сейчас огонь потушен.

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— 20 человек (по данным МВД — 22 человека. — Ред.) погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 28 человека. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым, — заявили в Офисе президента.

В Харькове упал самолет

Под Харьковом упал самолет Ан-26 с курсантами университета Воздушных Сил.

Самолет вылетел с аэродрома, но пролетев примерно 2-3 км, Ан-26 начал падать.

После падения начался большой пожар.

Источник: Офис президента

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