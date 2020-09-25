В Харьковской области упал самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 22 человека, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна.

Всего на борту самолета находилось 28 человек (5 членов экипажа и 18 курсантов).

Полиция выясняет обстоятельства авиакрушения в Чугуевском районе. Сейчас правоохранители работают на месте падения самолета. Личный состав Чугуевского отдела полиции поднят по тревоге.

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Падение самолета в Чугуеве

Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет вблизи местного аэропорта в Чугуеве.

После падения военный самолет АН-26 быстро загорелся. На борту упавшего самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил, которые осуществляли учебный полет.