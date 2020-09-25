Появилась онлайн-трансляция с места падения под Чугуевом военного самолета Ан-26.
Авария произошла вблизи военного аеродрома 203-й учебной авиационной бригады.
На борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил имени Кожедуба. Самолет совершал учебный полет.
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По оперативной информации ГСЧС, самолет вылетел из аэродрома и, пролетев примерно 2-3 км, начал падать.
В Харькове упал самолет
Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил. Он осуществлял учебный полет.
По оперативной информации, самолет вылетел с аэродрома. Пролетев примерно 2-3 км, Ан-26 начал падать.
Источник: ЧЕСТНО-PRO-ЧУГУЕВ