PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Падение под Чугуевом военного самолета Ан-26 — онлайн-трансляция

Появилась онлайн-трансляция с места падения под Чугуевом военного самолета Ан-26.

Авария произошла вблизи военного аеродрома 203-й учебной авиационной бригады.

На борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил имени Кожедуба. Самолет совершал учебный полет.

Читайте: Под Харьковом разбился самолет — первые видео

По оперативной информации ГСЧС, самолет вылетел из аэродрома и, пролетев примерно 2-3 км, начал падать.

В Харькове упал самолет

Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил. Он осуществлял учебный полет.

По оперативной информации, самолет вылетел с аэродрома. Пролетев примерно 2-3 км, Ан-26 начал падать.

Источник: ЧЕСТНО-PRO-ЧУГУЕВ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка