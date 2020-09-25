Появилась онлайн-трансляция с места падения под Чугуевом военного самолета Ан-26.

Авария произошла вблизи военного аеродрома 203-й учебной авиационной бригады.

На борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил имени Кожедуба. Самолет совершал учебный полет.

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По оперативной информации ГСЧС, самолет вылетел из аэродрома и, пролетев примерно 2-3 км, начал падать.

В Харькове упал самолет

Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил. Он осуществлял учебный полет.

По оперативной информации, самолет вылетел с аэродрома. Пролетев примерно 2-3 км, Ан-26 начал падать.

Источник: ЧЕСТНО-PRO-ЧУГУЕВ