В Чугуевском районе Харьковской области потерпел крушение транспортный самолет Ан-26, на борту которого находилось 28 человек.

В полиции еще не имеют точной информации о количестве пострадавших и погибших, но показали первые фото с места трагедии. Погибших, по одним данным, — 20, по другим — 22.

Сейчас правоохранители работают на месте падения самолета. Личный состав Чугуевского отдела полиции поднят по тревоге.

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Первые фото с места падения самолета под Харьковом / 3 фотографии

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26. Трагедия произошла недалеко от аэропорта в Чугуеве.

На борту самолета находилось 28 человек, 18 из которых курсанты Харьковского университета Воздушных Сил, которые осуществляли учебный полет.

По разным данным, погибли от 20 до 22 человек.