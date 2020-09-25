Под Чугуевом разбился военный самолет Ан-26 — подробности

25 сентября, во Чугуевом упал самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины.
На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.
Под Харьковом упал самолет
Информация, что под Харьковом упал самолет Ан-26 появилась в 20.50. Горящий лайнер заметили автомобилисты.
Место падения самолета на карте
Самолет упал на обочине дороги Харьков-Чугуев, в 2 км от военного аэропорта в Чугуеве.
Первое видео падения самолета под Чугуевом
Горящий самолет сняли на видео водители, которые проезжали мимо.
Читайте: Под Харьковом разбился самолет — первые видео
Пострадавшие и погибшие в авиакатастрофе самолета
На борту находились 27 человек — 6 членов экипажа и 21 курсант (одного курсанта не допустили к полетам. — Ред.).
По последней информации Офиса генпрокурора, найдены тела 25 погибших. Такие данные опубликованы по состоянию на 23.52. Два человека госпитализированы.
— Выжили двое, у обоих ожоги. У одного из пострадавших обожжено 90% кожи, — рассказал директор Центра экстренной помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта.
Они выжили, так как выскочили из самолета, когда тот был близко к земле, говорит глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Что известно о самолете Ан-26
Военно-транспортный самолет Ан-26 с турбовинтовым двигателем разработали в 1964 году. Свой первый полет такой самолет совершил в апреле 1969 года.
Производство самолета продолжалось до 1986 года, за это время удалось выпустить 1 398 самолетов разных модификаций.
Сейчас он стоит на вооружении 28 стран мира.
Разбившийся под Чугуевом самолет, имел бортовой номер №76. Он был построен в 1977 году.
Возможные причина катастрофы Ан-26
Пилот самолета АН-26 сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку, заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Самолет дважды заходил на посадку, а на третий раз упал.
По другой версии, причиной аварии могла стать ошибка экипажа. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.
По его словам, экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.
Уголовное производство
По факту падения Ан-26 начато уголовное производство по статье Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия.
Дело возбудил Офис генпрокурора.
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 в Чугуеве.
В состав комиссии войдут:
- главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр обороны Андрей Таран;
- глава ГСЧС Николай Чечеткин;
- глава Харьковской ОГА Алексей Кучер;
- другие должностные лица.
Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что 26 сентября прибудет в Харьковскую область на место катастрофы.
26 сентября в Харьковской области объявлен День траура.
Источник: МВД, newsroom.kh.ua, Минобороны, Офис генпрокурора
Фото: Офис президента, МВД, Минобороны