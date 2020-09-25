Под Чугуевом разбился военный самолет Ан-26 — подробности

25 сентября, во Чугуевом упал самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины.

На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

Под Харьковом упал самолет

Информация, что под Харьковом упал самолет Ан-26 появилась в 20.50. Горящий лайнер заметили автомобилисты.



































Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 — что известно / 9 фотографий

Место падения самолета на карте

Самолет упал на обочине дороги Харьков-Чугуев, в 2 км от военного аэропорта в Чугуеве.

Первое видео падения самолета под Чугуевом

Горящий самолет сняли на видео водители, которые проезжали мимо.

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Пострадавшие и погибшие в авиакатастрофе самолета

На борту находились 27 человек — 6 членов экипажа и 21 курсант (одного курсанта не допустили к полетам. — Ред.).

По последней информации Офиса генпрокурора, найдены тела 25 погибших. Такие данные опубликованы по состоянию на 23.52. Два человека госпитализированы.

— Выжили двое, у обоих ожоги. У одного из пострадавших обожжено 90% кожи, — рассказал директор Центра экстренной помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта.

Они выжили, так как выскочили из самолета, когда тот был близко к земле, говорит глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Что известно о самолете Ан-26

Военно-транспортный самолет Ан-26 с турбовинтовым двигателем разработали в 1964 году. Свой первый полет такой самолет совершил в апреле 1969 года.

Производство самолета продолжалось до 1986 года, за это время удалось выпустить 1 398 самолетов разных модификаций.

Сейчас он стоит на вооружении 28 стран мира.

Разбившийся под Чугуевом самолет, имел бортовой номер №76. Он был построен в 1977 году.

Возможные причина катастрофы Ан-26

Пилот самолета АН-26 сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку, заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Самолет дважды заходил на посадку, а на третий раз упал.

По другой версии, причиной аварии могла стать ошибка экипажа. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.

Уголовное производство

По факту падения Ан-26 начато уголовное производство по статье Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия.

Дело возбудил Офис генпрокурора.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 в Чугуеве.

В состав комиссии войдут:

главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр обороны Андрей Таран;

глава ГСЧС Николай Чечеткин;

глава Харьковской ОГА Алексей Кучер;

другие должностные лица.

Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что 26 сентября прибудет в Харьковскую область на место катастрофы.

26 сентября в Харьковской области объявлен День траура.

Источник: МВД, newsroom.kh.ua, Минобороны, Офис генпрокурора

Фото: Офис президента, МВД, Минобороны