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Факты / Происшествия

Под Харьковом разбился самолет — первые видео

На Харьковщине возле райцентра Чугуев разбился самолет.

Очевидцы сняли на видео масштабный пожар, которая возникла на месте падения.

Класс самолета и подробности по состоянию на 21.15 неизвестные.

Читайте: В Сербии истребитель МиГ-21 упал во двор дома, есть погибшие

 

Источник: Netipichnyi_kharkov

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