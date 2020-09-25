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Факты / Происшествия

Видео обломков самолета Ан-26, упавшего под Чугуевом

На видео из сети — обломки самолета Ан-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области.

По последним данным, в результате авиакатарофы погибли 22 человека. Двое выжили, однако один находится в критическом состоянии. Судьба еще четырех сейчас неизвестна.

На борту Ан-26 находились 28 человек — пять членов экипажа и 18 курсантов.

ЧитайтеПод Харьковом разбился самолет — первые видео

Падение Ан-26 под Чугуевом

При заходе на посадку недалеко от аэропорта в Чугуеве вечером 25 сентября разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

В результате падения самолета под Харьковом, совершавшего учебный полет, погибли 22 человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас продолжаются поиски остальных потерпевших в авиакатастрофе.

Фото: Нацполиция

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