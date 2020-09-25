В Чугуеве упал военный самолет — реакция ВСУ

В Чугуеве упал самолет Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины.

Информацию подтвердило Командование Воздушных Сил ВСУ.

— Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы под Харьковом есть погибшие и травмированные.

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября.

В соцсетях начали появляться шокирующие ролики с места происшествия. Чуть позже появилась официальная информация от Нацполиции области.