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Факты / Происшествия

На борту были курсанты: ВСУ об авиакатастрофе под Харьковом

В Чугуеве упал самолет Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины.

Информацию подтвердило Командование Воздушных Сил ВСУ.

— Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы под Харьковом есть погибшие и травмированные.

В Чугуеве упал военный самолет — реакция ВСУ

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября.

В соцсетях начали появляться шокирующие ролики с места происшествия. Чуть позже появилась официальная информация от Нацполиции области.

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