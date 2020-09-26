Суббота, 26 сентября, объявлена ​​Днем траура по погибшим в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 на Харьковщине.

Такое решение принял глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. Чиновник одним из первых прибыл на место катастрофы в Чугуев.

— В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры, — говорится на сайте ХОГА.

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Отмечается, что в субботу, 26 сентября, на всей территории Харьковской области рекомендовано отменить проведение массовых мероприятий, а руководству местных медиа и радиостанций внести все необходимые изменения в свои программы.

В Чугуеве упал самолет

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября.

На борту военно-транспортного самолета Ан-26, на котором проводились учения, находилось 27 человек — 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил.

В сети появились ужасные кадры с места авиакатастрофы — после падения самолет быстро загорелся.

Среди возможных причин аварии Ан-26 — неисправность одного из двигателей самолета или ошибка экипажа.

Источник: ХОГА