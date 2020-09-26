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Факты / Происшествия

Черный ящик самолета Ан-26 не найден — СБУ

Служба безопасности Украины уточнила, что учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50.

Учебным планом было предусмотрено подготовку курсантов летной и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки.

По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали — все полеты выполнял командир экипажа.

— После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 — запросил заход на посадку, в 20.43 — прошел дальний привод, у 20.45 — произошла авиакатастрофа, — пояснили в СБУ.

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Всего на борту самолета находилось 27 человек, из них — 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

Черный ящик самолета не найден. Для его поиска приняты меры по ограждению и охране места падения самолета.

СБУ висловлює щирі співчуття близьким жертв авіакатастрофи літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ на Харківщині

Жахлива…

Опубліковано Служба безпеки України Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

СБУ выражает искренние соболезнования близким жертв авиакатастрофы.

Под Харьковом упал самолет

25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26. Самолет упал на обочине дороги Киев-Харьков-Довжанский, в 2 км от военного аэропорта.

Ан-26 имел бортовой номер №76. Он был построен в 1977 году.

По состоянию на утро 26 сентября продолжаются поиски двух человек, сообщили в ГСЧС.

Источник: СБУ

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