Авиакатастрофа под Харьковом: Алексей Кучер назвал причину

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер предположил вину диспетчеров в авиакатастрофе под Харьковом.

За считанные минуты до падения Ан-26 в Чугуеве приоритет в посадке мог быть отдан другому самолету.

— Экипаж аварийного самолета получил разрешение на посадку только через минуту после запроса. Причина такой долгой реакции объясняется тем, что в то время на посадку шел другой борт. А через минуту самолет разбился.

Алексей Кучер отметил, что диспетчерам было известно, что самолет Ан-26 был неисправен.

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Он также пообещал настаивать на том, чтобы правоохранители тщательно отработали версию причастности диспетчеров к авиакатастрофе под Харьковом.

— Мы потеряли наших лучших ребят, нашу военную элиту, и такие ошибки недопустимы. Виновные должны быть наказаны, — отметил председатель ХОГА.

Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом

Вечером 25 сентября состоялась ужасная авиакатастрофа под Харьковом, недалеко от Чугуева.

Военно-транспортный самолет Ан-26 совершал плановый учебный полет: на борту находились 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил и 7 членов экипажа. Из 27 человек выжил только один курсант.

26 сентября следователи ГБР представили четыре основные версии, почему произошла авиакатастрофа.

Сейчас на месте авиакатастрофы под Харьковом продолжают забирать обломки самолета они будут доставлены в воинскую часть в Чугуевском районе.

Источник: Алексей Кучер