Предварительную причину катастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве можно будет назвать после расшифровки черного ящика.

Ресурса самолета было достаточно, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

— Мы рассматривали отдельно вопросы и по двигателю, и по самолету. Ресурса хватало. Что именно произошло — будем выяснять, — рассказал министр.

Министр добавил, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тыс. летных часов до очередного ремонта.

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Экипаж самолета выполнял штатный полет по обучению курсантов штурманскому делу. По плану самолет должен был сделать 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая.

— Это плановые учебные полеты. Он должен был еще работать до 23.00. Через пятнадцать минут они взлетают, делают круг и садятся. То есть все происходило по плану. А что случилось? Будем разбираться, — добавил глава Минобороны.

После каждой посадки самолет осматривали технические специалисты.

Что известно о командире Ан-26

Командир корабля майор Богдан Кишеня имел налет около 800 часов. В 20.38 он сообщил диспетчеру о неполадках с левым двигателем.

— Однако он был в целом спокойный и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами, — отметил Таран.

ГБР расследует четыре версии

Государственное бюро расследований начало расследование катастрофы.

Следствие сейчас проверяет четыре версии случившегося:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Под Харьковом упал самолет

25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26, бортовой номер №76.

Самолет выполнял учебные полеты с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил. На борту было 7 членов экипажа и 20 учеников.

Самолет упал в 2 км от военного аэродрома на обочине дороги Киев-Харьков-Довжанский.

Ан-26 был построен в 1977 году. Машина могла совершать полеты еще три года без обновления ресурса, заявили в Минобороны.