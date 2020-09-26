Предварительную причину катастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве можно будет назвать после расшифровки черного ящика.
Ресурса самолета было достаточно, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.
— Мы рассматривали отдельно вопросы и по двигателю, и по самолету. Ресурса хватало. Что именно произошло — будем выяснять, — рассказал министр.
Министр добавил, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тыс. летных часов до очередного ремонта.
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Экипаж самолета выполнял штатный полет по обучению курсантов штурманскому делу. По плану самолет должен был сделать 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая.
— Это плановые учебные полеты. Он должен был еще работать до 23.00. Через пятнадцать минут они взлетают, делают круг и садятся. То есть все происходило по плану. А что случилось? Будем разбираться, — добавил глава Минобороны.
После каждой посадки самолет осматривали технические специалисты.
Что известно о командире Ан-26
Командир корабля майор Богдан Кишеня имел налет около 800 часов. В 20.38 он сообщил диспетчеру о неполадках с левым двигателем.
— Однако он был в целом спокойный и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами, — отметил Таран.
ГБР расследует четыре версии
Государственное бюро расследований начало расследование катастрофы.
Следствие сейчас проверяет четыре версии случившегося:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Под Харьковом упал самолет
25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26, бортовой номер №76.
Самолет выполнял учебные полеты с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил. На борту было 7 членов экипажа и 20 учеников.
Самолет упал в 2 км от военного аэродрома на обочине дороги Киев-Харьков-Довжанский.
Ан-26 был построен в 1977 году. Машина могла совершать полеты еще три года без обновления ресурса, заявили в Минобороны.