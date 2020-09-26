У самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом вечером 25 сентября, были неполадки с левым двигателем.

Об этом с места катастрофы сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

— Было сообщение от пилота о том, что отказал левый мотор (двигатель — Ред.). Для опытного летчика это не критическая ситуация. Насколько известно мне — там был опытный летчик. Что происходило дальше-будет устанавливать следствие.

Он подчеркнул, что самолет разбился во время учений, когда существует необходимость выключать один из двигателей.

Также выяснилось, что четыре человека успели выпрыгнуть из самолета Ан-26, когда тот был на минимальном расстоянии от Земли. Они живы и находятся в больницах Чугуева и Харькова.

Авиакатастрофа под Харьковом

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября.

По официальной информации, на борту самолета находилось 27 человек — 7 членов экипажа и 20 курсантов.

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что падение самолета в Чугуеве под Харьковом могло произойти из-за ошибки экипажа при посадке.

Пилот мог перепутать автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой военного аэродрома.