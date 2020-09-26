По факту падения военного самолета Ан-26 в Харьковской области начато уголовное производство.

Дела открыты по статье №416 Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, сообщили в Офисе генпрокурора.

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

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Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября, в Харькове упал самолет Ан-26. Горящий лайнер заметили автомобилисты в 20.50.

На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил. Погибло 25 человек, двое сильно ранены.

Самолет совершал посадку на аэродром Чугуев.