Государственное бюро расследований начало расследование авиакатастрофы самолета Ан-26Ш под Чугуевом.

Следователи уже прибыли на место происшествия и осмотрели его, сообщили в ГБР.

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Следствие сейчас проверяет четыре версии случившегося:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Следователи уже изъяли необходимую документацию, допросили свидетелей и назначены судебные экспертизы, говорится в сообщении ведомства.

Авария под Чугуевом

25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26. На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

Погибло 24 человека, один травмирован. Еще трех человек ищут спасатели.

Ан-26 Штурманский имел бортовой номер №76. Он был построен в 1977 году. Основное назначение данного самолета — обучение штурманов авиации.