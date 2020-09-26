По состоянию на 26 сентября продолжаются поиски двух человек, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-26.

Самолет с курсантами упал 25 сентября у города Чугуев Харьковской области, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте: Под Харьковом разбился самолет — первые видео

— Погибли 23 человека и два человека травмированы, они госпитализированы в больницу. Поиски двух человек продолжаются, — говорится сообщении.

26 сентября в 9.00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

На месте работает 62 человека от ГСЧС и 10 единиц техники.

Под Харьковом упал самолет

В 20.50 25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26. На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

Самолет упал на обочине дороги Киев-Харьков-Довжанский, в 2 км от военного аэропорта.

Ан-26 имел бортовой номер №76. Он был построен в 1977 году.