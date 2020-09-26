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Факты / Происшествия

Продолжаются поиски двух человек на месте катастрофы под Чугуевом — ГСЧС

По состоянию на 26 сентября продолжаются поиски двух человек, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-26.

Самолет с курсантами упал 25 сентября у города Чугуев Харьковской области, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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— Погибли 23 человека и два человека травмированы, они госпитализированы в больницу. Поиски двух человек продолжаются, — говорится сообщении.

26 сентября в 9.00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

На месте работает 62 человека от ГСЧС и 10 единиц техники.

Под Харьковом упал самолет

В 20.50 25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26. На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

Самолет упал на обочине дороги Киев-Харьков-Довжанский, в 2 км от военного аэропорта.

Ан-26 имел бортовой номер №76. Он был построен в 1977 году.

Источник: ГСЧС

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