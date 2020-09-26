Вечером 26 сентября из обломков самолета Ан-26 после авиакатастрофы под Харьковом достали бортовые самописцы.

Об этом сообщил глава областной администрации Алексей Кучер.

— Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, однако они еще не исследованы. Я точно знаю, что за минуту до падения управляющий пилот выходил на связь с летчиком, они обсуждали возможности посадки, — сказал председатель Харьковской ОГА.

Изъятые из самолета Ан-26 бортовые самописцы после авиакатастрофы под Харьковом будут расшифрованы в ближайшее время.

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По состоянию на вечер воскресенья, 26 сентября, с места авиакатастрофы под Харьковом забирают обломки самолета.

Их везут на территорию воинской части, расположенной в Чугуевском районе.

Авиакатастрофа под Харьковом: как это было

25 сентября в Харьковской области под Чугуевым упал самолет Ан-26 ПС ВСУ.

На борту находились 27 человек: 20 курсантов хну воздушных сил и 7 членов экипажа.

Следствие рассматривает четыре версии, почему произошла авиакатастрофа. По данным главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, в военном самолете Ан-26 находились люди из 11 областей.