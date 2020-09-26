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Факты / Происшествия

Появилось видео момента падения самолета Ан-26 под Чугуевом

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео последних секунд полета и падения Ан-26 в Чугуеве.

На видео видно, как самолет включает бортовые огни и заходит на посадку на военный аэродром.

В момент снижения Ан-26Ш неожиданно падает и загорается.

ЧитайтеПод Харьковом разбился самолет — первые видео

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины.

Это видео должно помочь следователям и экспертам установить — что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом.

Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины !

Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26. Погибли 20 курсантов-штурманов военного университета и 7 членов экипажа. Один человек выжил и находится в больнице.

Самолет Ан-26 в этом году получил продление срока эксплуатации на 2 года.

26 сентября в Украине объявлено Днем траура.

Источник: Антон Геращенко

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