Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео последних секунд полета и падения Ан-26 в Чугуеве.

На видео видно, как самолет включает бортовые огни и заходит на посадку на военный аэродром.

В момент снижения Ан-26Ш неожиданно падает и загорается.

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Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить — что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины ! Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26. Погибли 20 курсантов-штурманов военного университета и 7 членов экипажа. Один человек выжил и находится в больнице.

Самолет Ан-26 в этом году получил продление срока эксплуатации на 2 года.

26 сентября в Украине объявлено Днем траура.

Источник: Антон Геращенко