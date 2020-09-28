Сотрудники СБУ разоблачили схему производства и реализации фальсифицированных анаболических и сильнодействующих лекарственных средств, организованную четырьмя харьковчанами и киевлянами.

Нелегальное производство кустарным способ осуществлялось в арендованном помещении в промзоне Харькова.

Сырье преступники получали по почте с одной из стран Восточной Азии.

Упаковку, голограммы и инструкции печатали в городской типографии, где работал один из сообщников.

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Псевдолекарства под видом продукции известных фармпроизводителей продавали через интернет-магазин.

Объем проданного товара оценивается в более чем 15 млн грн в год.











15 млн грн прибыли: в промзоне Харькове изготавливали поддельные лекарства / 3 фотографии

Всем четверым организаторам объявлены подозрения по ч. 2 ст. 321-1 УКУ — Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств. Двое из них арестованы.

По данным ВОЗ, 10% лекарств на рынке в развивающихся странах, в частности в Украине, — поддельные.

17 сентября Верховная Рада во втором чтении внесла изменения в закон О лекарственных средствах, разрешив дистанционную торговлю лекарствами, то есть через интернет.

В то же время там есть несколько запретов с целью минимизировать риск попадания в продажу фальсификата.