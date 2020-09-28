PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Прятался голый в кустах после убийства жены: в РФ задержали депутата

В Санкт-Петербурге задержали 55-летнего муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина. Его подозревают в убийстве собственной жены. Убитой было 60 лет.

Супруги вместе выпивали, а орудием убийства мог стать нож. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье Убийство.

Читайте: Тело расчленил и утопил в разных местах: в Киеве квартирант убил пенсионера

Оперативники установили, что мужчина, который скрылся с места преступления, был одет не по погоде. Подозреваемого обнаружили неподалеку, он в исподнем прятался в кустах.

Смерть Максима Марцинкевича

В России в Челябинском СИЗО нашли мертвым 36-летнего Максима Марцинкевича

Прятался голый в кустах после убийства жены: в РФ задержали депутата

, также известного как Максим Тесак.

СМИ сообщают, что он покончил с собой. Смерть Максима Марцинкевича подтвердили также в челябинской Федеральной службе исполнения наказаний.

Источник: Фонтанка

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка