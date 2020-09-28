В Санкт-Петербурге задержали 55-летнего муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина. Его подозревают в убийстве собственной жены. Убитой было 60 лет.
Супруги вместе выпивали, а орудием убийства мог стать нож. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье Убийство.
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Оперативники установили, что мужчина, который скрылся с места преступления, был одет не по погоде. Подозреваемого обнаружили неподалеку, он в исподнем прятался в кустах.
Смерть Максима Марцинкевича
В России в Челябинском СИЗО нашли мертвым 36-летнего Максима Марцинкевича
Прятался голый в кустах после убийства жены: в РФ задержали депутата
, также известного как Максим Тесак.
СМИ сообщают, что он покончил с собой. Смерть Максима Марцинкевича подтвердили также в челябинской Федеральной службе исполнения наказаний.
Источник: Фонтанка