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Факты / Происшествия

Во Львовской области зять стрелял в тещу, а потом убил себя

Во Львовской области 28-летний мужчина совершил покушение на тещу, а потом покончил жизнь самоубийством.

В городе Стебник местный житель конфликтовал с матерью жены, 69-летней женщиной, которая накануне вернулась из Польши. Женщина обвиняла его в краже денег.

Ссоры закончились ночной расправой — мужчина выстрелил в тещу. После этого он бежал в Верхние Гаи, где на железнодорожном вокзале прострелил себе голову.

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Женщине удалось выжить, сейчас она в коме, ее зять умер. У мужчины остались молодая жена и дети.

Стрельба в Киевской области

В Белой Церкви Киевской области пенсионер стрелял в молодежь, которая отдыхала и мешала ему.

Он открыл огонь из окна своей квартиры.

Одного из отдыхающих доставили в больницу с травмой головы.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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