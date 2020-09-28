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Факты / Происшествия

Задушил и всадил ножницы в шею: убийство на Лысой горе в Киеве раскрыто

23 сентября в Киеве на Лысой Горе нашли тело мужчины, которого убили тремя различными способами.

Мужчина был с колотой раной шеи и признаками удушения.

— Столичными оперативниками преступление раскрыто. Установлено, что во время совместного распития спиртного между знакомыми мужчинами неожиданно возникли недопонимания, — отметили в Департаменте уголовного розыска.

Преступником оказался трижды судимый, в том числе за убийство, мужчина. Он нанес несколько ударов ножницами в область шеи. С места совершения преступления скрылся.

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Сейчас убийцу задержали, в содеянном преступлении он сознался.

В Голосеевском районе Киева на Лысой Горе нашли тело мужчины, которого убили тремя различными способами.

Мужчину били кирпичом, стягивали шею ремнем, а затем в горло воткнули ножницы. Возле тела правоохранители заметили следы застолья.

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