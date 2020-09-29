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Факты / Происшествия

В Одесской области задержали магазинного вора — награбленное он прятал в трусы

В городе Измаил Одесской области задержали вора, который украл товар из супермаркета и прятал его в трусах.

Когда сотрудники магазина нажали на тревожную кнопку, мужчина уже успел скрыться.

Однако во время патрулирования был обнаружен мужчина, который подходил под описание.

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При поверхностном осмотре похищенный в магазине товар был обнаружен у него в трусах.

Подозреваемого доставили в магазин, где его опознали. Выяснилось, что 45-летний измаильчанин систематически совершал кражи в данной торговой точке.В Одесской области задержали магазинного вора — награбленное он прятал в трусы

В Харькове задержали мужчину, который обворовывал храмы

Полиция Харькова задержала злоумышленника, подозреваемого в совершении краж в храмах семи областей Украины. Мужчина проникал в помещения и выносил оттуда иконы, книги и другие ценные вещи. После чего он продавал их в интернете.

Фото: Dreamstime

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