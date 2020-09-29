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Факты / Происшествия

Погибшему в метро Киева зацеперу было 29, он приехал из Ужгорода

Личность погибшего зацепера, который получил смертельные травмы, упав вечером 28 сентября с крыши вагона между станциями метро Выдубичи и Славутич, полиция установила благодаря найденному рядом рюкзаку с личными вещами и документами.

Им оказался 29-летний житель Ужгорода.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное с дополнительной квалификацией — самоубийство.

Сейчас полиция проверяет все версии смерти мужчины.

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На данный момент известно только, что он вошел в метро Киева на одной из станций, залез на крышу поезда, а когда он тронулся, упал и погиб на месте от многочисленных травм.

Смерть зацепера в метро Киева

Вечером 28 сентября в метро Киева погиб зацепер. Сразу между станциями метро Выдубичи и Славутич было снято напряжение и остановлено движение.

Поезда в подземке около получаса курсировали от Сырца до Выдубичей и от Славутича до Красного хутора.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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